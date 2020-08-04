Ülke Politikaları Vakfı Danışma Kurulu Başkanı Murtaza Çelikel hayatını kaybetti
Türkiye iş, ekonomi ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Murtaza Çelikel hayatını kaybetti.
Türkiye iş, ekonomi ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden, Ülke Politikaları Vakfı Danışma Kurulu Başkanı Murtaza Çelikel hayatını kaybetti.
Çelikel'in ölüm haberini CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç duyurdu. Özkoç, yaptığı paylaşımda "İş, ekonomi ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Murtaza Çelikel'i yitirdik. Büyük mücadelesi biz tanıklık edenlerin zihinlerinde ve kısa zaman önce yazılan biyografik kitabın satırlarında saklı. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim." dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz Haziran ayında Murtaza Çelikel'i evinde izyaret etmişti.
CHP'nin İBB ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi İnan Güney de Çelikel'in ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu:
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