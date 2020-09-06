“Ulu Cami’nin çevresindeki mülk sahibi ve kiracılara baskın yapar gibi 'boşaltın' dayatması yapılıyor”

06 Eylül 2020 Pazar, 16:29

Akyolcular, AKP'li belediyelerin daha önce yaptığı projelerdeki hataların benzerlerinin Hanlar Bölgesi'nde de tekrar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Projeyi, yakından izliyoruz. Bir jürinin olması, o jüride Mimarlar Odası ve Çekül gibi önemli kuruluşlardan temsilcilerin bulunmasını önemsiyoruz. Hanlar Bölgesi'nin mimarlık ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda, olması gerektiği gibi doğru yol ve yöntemlerle şekilleneceğini umuyor ve bekliyoruz" diye konuştu.

“BÖLGENİN KİMLİĞİNE YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE KORUNUP KOLLANMASI HER BURSALI İÇİN ÖNEMLİ BİR GÖREV”

Osmanlı Devletinin ilk payitahtı Bursa'nın tarihi kimliğinin doğru şekilde ortaya konması ve mirasın da gelecek nesillere doğru korunarak aktarılması gerektiğini belirten Akyolcular şunları söyledi:

"Tarihi Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılmasına elbette ki itirazımız yok. Tarihi bölgelerin kimliklerinin korunması turizm açısından da çok önemli. Koza Han 1491 yılında tamamlanıp hizmete girmiş. Düşünün daha Amerika kıtası keşfedilmemişken, bu topraklarda kurumsal ticaret kültürü vardı. Hanlar Bölgesi, İpek Yolu'nun Bursa'daki son durağı olması bakımından da önemli. Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılmasına itirazımız olmadığı gibi, bu bölgenin kimliğine yakışır bir şekilde korunup kollanmasının her Bursalı için önemli bir görev olduğunu vurgulamak istiyoruz."

“İLAVE BİNA SÜREKLİ GÜNDEMDE”

Bölge esnafını ziyaret eden Akyolcular, Zafer Plaza'nın devamı olarak inşa edilen ilave binanın sürekli gündemde olduğunu hatırlatarak, "Belediye Başkanı ilave binanın yıkılacağını söylüyor. Bu doğru bir yaklaşım ama bunun sözlü olarak ifade edilmesi yetmez, bir an önce ve mutlaka planlara da işlenmeli. Boyner binasında belediyenin hissesi de var. Belediye Başkanı hangi koşullarda yıkılacak, belediyenin hissesinden vaz mı geçecek, bunu da detaylarıyla izah etmeli" dedi.

“HERKES UYGULAMANIN USÜLE VE ADALETE UYGUN OLMASINI BEKLİYOR”

Akyolcular, alelacele yıkıma başlanmasını da şöyle eleştirdi:

“Projeye karşı olan yok. Herkes uygulamanın usüle ve adalete uygun olmasını bekliyor. Kamu binalarının yıkımına aceleyle başlandı ama oradaki işler, diğer mülk sahipleri mağdur edilmeden yürütülmeli. Buradaki mülk sahiplerine, kiracılara sanki baskın yapar gibi, polis ekipleriyle boşaltın dayatması yapılıyor. Esnafın en çok üzüldüğü konuların başında mekana polis gönderilerek tebligat yapılması geliyor. Halbuki ortada henüz şartname bile yok, yarışma açılmış bile değil. Mülk sahibi veya kiracılara taşınma için hazırlık şansı bile tanınmak istenmiyor. Hemen yıkım dayatılıyor. Bu ne acele, bu ne telaş?”

“KAPAN HAN’IN ÇEVRESİ NEDEN TEMİZLENMİYOR?”

Akyolcular bölge esnafının, 'binalar yıkıldıktan sonra yeraltına inilerek ticaret alanı yapılacak' iddiasını da değerlendirerek şunları söyledi:

"Bölge Esnafının, YKM'den Kapan Han'a kadar olan kesimdeki kamu ve özel binalar yıkıldıktan sonra yeraltına girilerek YKM binasının uzantısı halinde ticaret alanı yapılacağı yönünde bir iddiası var. Hanlar Bölgesi'nde böyle bir rant oyunu oynanmasına izin verilemez. Bölgenin tasarımı için hazırlanan ve yakında açıklanacak olan şartnamenin de, yarışma jürisinin de böylesine yanlış bir uygulamaya izin vereceği kanısında değiliz. Ama Doğanbey TOKİ’ler yapılırken, Santral Garaj’ın yerine Kent Meydanı yapılırken, Zafer Plaza’yı yapmış olan Aziz Torun'a satılan Korupark arazisine AVM ve yüksek konutlar yapılırken, ilk söylenenlerle sonuç birbirinden çok farklı çıktı. Bu kötü örnekler maalesef Hanlar Bölgesi'nin geleceğine dönük kaygıları da ön plana çıkarıyor. Ayrıca Kapan Han çevresinde sonradan yapılan binaların neden korunduğunu da anlayamadık. Madem hanların çevresi açılacak, Kapan Han'ın çevresi neden temizlenmiyor? Kamuoyuna bunun da açıklanması gerek.”



