Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya’ya gelişinin 101. Yıldönümü

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya’ya geldiği gün olan 12 Haziran ile Amasya Genelgesi’ni yayımladığı 22 Haziran tarihleri arası yaklaşık yirmi beş yıldır 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası olarak kutlanıyordu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk kez bu yıl sosyal ve kültürel etkinlikler planlanmadı. Haftalar öncesinden valilik etkinlik programı yayımlarken, bu yıl Atatürk anıtına çelenk sunumunun dışında bir etkinliğin olmadığı belirtildi.

101 MEŞALE YAKILACAK

CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi koronavirüs ile mücadele kapsamında bu yıl hiçbir etkinlik düzenlenmediğine dikkat çekerek CHP il ve ilçe yönetimleri olarak bugün akşam saat 20.00’de 101 meşale yakarak, Atatürk’ü karşılayacaklarını belirtti.

Sevindi, şunları söyledi: “Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Vatanın ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul Hükümeti aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir’ diyerek çözüm yolunu da ‘milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ cümleleriyle göstermiştir. Bu tarihi belge Kurtuluş Savaşı’nın yöntemini belirlemiş, kurtuluşun reçetesini yazmıştır.”