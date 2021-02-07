Uludağ'da 'kısıtlama' yoğunluğu

07 Şubat 2021 Pazar, 15:52

Otellerde konaklayanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Uludağ'da yine tatilci yoğunluğu vardı.

Yarıyıl tatilinde daha fazla ilgi gören "Oteller Bölgesi"ndeki pistlerde tatilciler kayak, kızak ve snowboard yapıyor. Ayrıca kar motoru gezintileri düzenleniyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 4 derece olduğu bölgede kar kalınlığı 54 santimetre ölçüldü.

Jandarma ekipleri ise yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tatilcileri zaman zaman anonslarla maske ve mesafe konusunda uyarıyor.

Uludağ'daki otellerde yerli ve yabancı turistler pandemi kısıtlamalarından muaf tutulurken, geçtiğimiz haftalarda, bazı otellerdeki parti görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, yüzlerce kişi yeni tip koronavirüse (COVID-19) aldırış etmeden gece boyu eğlenmişti.

