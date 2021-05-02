Ümraniye Belediye Başkanı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım (88) son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

İHA
02 Mayıs 2021 Pazar, 15:08
Ümraniye Belediye Başkanı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, öğlen saatlerinde Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda yurttaş katıldı.


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