Ümraniye Belediyesi, İlim Yayma Vakfı için online sınav yaptı

28 Haziran 2020 Pazar, 06:00

AKP’li Ümraniye Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkan vekilliği yaptığı İlim Yayma Vakfı için online seviye tespit sınavı gerçekleştirdi. Bölge sakinleri belediyenin sadece söz konusu vakıfla böyle bir hizmet gerçekleştirmesine tepki gösterdi.

Görüştüğümüz Ümraniye Belediyesi yetkilileri altyapıyı vakfın hazırladığını belediyenin sınavın linkini ücretsiz sitelerine koyduklarını söyledi. Ümraniye Belediyesi, 16 Haziran’da İlim Yayma Vakfı işbirliği ile ilk ve ortaöğretim öğrencileri için online ortamda seviye tespit sınavı düzenledi.

Belediye yaptığı duyuruda “Sınavda başarı elde eden öğrenciler, İlim Yayma Vakfı’na ait okullarda kayıt yaptırdığı takdirde aldığı puanlara göre burs imkânından yararlanabilecek” ifadelerini kullandı.

‘NASIL BİR AYRICALIĞI VAR’

İlçe sakini Bulut Can Okuducu “Ümraniye Belediyesi ile İlim Yayma Vakfı’nın ilişkisi hız kesmiyor. Her özel okulun rutin yaptığı bursluluk sınavı, söz konusu İlim Yayma Vakfı olunca yöntem değiştiriyor.

Ümraniye Belediyesi; geçmişte yer tahsisi yaptığı, mahallemizdeki park alanının kullanımına izin verdiği İlim Yayma Vakfı’na ait kolej için şimdi de seviye tespit sınavı gerçekleştirdi. Ümraniye Belediyesi tüm eğitim kurumları ve özel okular için seviye tespit sınavı yapıyor mu? Ümraniye Belediyesi resmi web sitesinde duyurulan ve reklamı yapılan özel okuldan bu duyuru için herhangi bir ücret aldı mı ya da aksine bu sınavı gerçekleştirmek için borçlandığı belediye bütçesinden yeni bir harcama mı yaptı? ‘İlim Yayma Vakfı’ Ümraniye Belediyesi için nasıl bir ayrıcalığa sahip” diye sordu.

Görüştüğümüz Ümraniye Belediyesi yetkilileri ise talebin sadece söz konusu vakıftan geldiğini belirterek altyapıyı vakfın oluşturduğunu, kendilerinin sadece internet sitelerinde linki paylaştıklarını söyledi.