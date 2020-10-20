Ünlü Alman dergisi 'Damals', Atatürk'ü kapağına taşıdı
Almanya’nın popüler bilimsel tarih dergilerinden "Damals" bu ayki sayısının kapağına “Modern Türkiye’nin Kurucusu” başlığı ile Mustafa Kemal Atatürk’ü taşıdı.
Almanya’da 1969 senesinden beri yayınlanan ve en geniş kapsamlı bilimsel tarih dergilerinden biri olarak sayılan "Damals" farklı konu başlıkları altında Atatürk’ü okurlarına tanıttı.
Prof. Dr. Yavuz Köse, Dr. Onur Inal ve Prof. Dr. Klaus Kreiser’in kaleme aldığı makalelerde "Modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk" , "Mustafa Kemal ve Boğazdaki hasta adam", "Cumhuriyete giden yol", "Geçmişten kopmak", "Atatürk'ün çevresindeki insanlar. Yoldaşlar ve rakipler", "Atatürk’ün mirası" konu başlıkları yer aldı.
OdaTV'nin haberine göre, makalede "Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'te kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, küçülmüş bir Osmanlı İmparatorluğu değil tamamen yeni bir devletti. Mustafa Kemal, Türkiye'yi din ile devle işlerinin keskin bir şekilde ayrıldığı, eğitimin yüksek önceliğe sahip olduğu ve kadınların özgürce yaşamasına izin verilen modern bir ülke haline getirmek istedi" açıklamalarına yer verildi.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasından, Çanakkale Savaşına, kurtuluş savaşının ardından modern Türkiye’nin yaratılmasına kadar birçok konunun ayrıntılarıyla yer aldığı makalede Atatürk Türkiye’sinden bugünlere nasıl gelindiği okuyucuya anlatıldı.
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