Ünlü bilim insanı Christakis: Pandemiden sonra hedonizm salgını yaşanacak
Yale Üniversitesi'nde ders veren akademisyene göre, pandemiden sonra toplumu yoğun cinsel istek, kutsal değerlere saygısızlık ve müsriflik bekliyor.
Fotoğraf:(Unsplash/Joe Ciciarelli)
2009'da Time dergisinin dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak seçtiği Dr. Nicholas Christakis, yeni yayımlanan Apollon'un Oku: Koronavirüsün Yaşam Tarzımız Üzerindeki Derin ve Kalıcı Etkisi (Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live) ismindeki kitabını tanıtmak için Büyük Britanya'nın The Guardian gazetesine konuştu.
Pandeminin insanlık için değil ama bu devirde yaşayan insanlar için yeni bir şey olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:
Salgın sırasında dindarlıkta, kanaatkârlıkta ve garanticilikte artış görülüyor. Daha önce yüz yıllar boyunca yaşanan salgınlarda gördüğümüz şeyleri şimdi de görüyoruz. 2024'te bütün bunlar tam tersine dönecek.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, toplum sağlığı ve sosyoloji konusunda uzman olan isim, henüz buna yıllar olsa da, sosyal mesafeli sosyalleşmenin yerini hedonizme bırakacağını söyledi.
58 yaşındaki Christakis, insanların bıkıp usanmadan sosyalleşmeye çalışacağını belirtirken, dindarlıkta azalmanın, cinsellikteyse çoğalmanın görüleceğini öne sürdü.
Yale Üniversitesi'nde ders veren akademisyen, ABD'de İspanyol gribinin ardından 1920'lerde de aynısının görüldüğünü hatırlattı. Tarihte benzer pek çok örneğin görülebileceğini ifade etti.
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, yaklaşık 77 buçuk milyon insan Kovid-19'a yakalanırken bunların bir milyon 700 bininden fazlası yaşamını yitirdi.
Toplumun yaklaşık yüzde 75'inin aşılanmasının, küresel salgının etkisini o ülkede önemli ölçüde bitirmek için yeterli olacağı tahmin ediliyor.
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