Ünlü çiftin kızlarından ebeveynlerine 'istismar' suçlaması

11 Eylül 2021 Cumartesi, 16:29

Ünlü aktör Charlie Sheen ile oyuncu eşi Denise Richards’ın evliliklerinden dünyaya gelen kızlarından biri, sosyal medyada annesiyle ilgili iddialara yer verdi.

17 yaşındaki Sami, kişisel TikTok hesabı üzerinden annesinin evde şiddete maruz kaldığını söyledi.

"O CEHENNEM EVİNDEN SONUNDA ÇIKTIM"

Haber Global'de yer alan bir habere göre Sami, "Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım. Kendimden nefret ediyordum, günlerce yemeden içmeden yaşadığım oldu. Çılgınca bir şekilde depresyondaydım ve okuldan nefret ediyordum."

Sami sözlerini şöyle sürdürdü: "O cehennem evinden sonunda çıktım, ruhsal olarak uyandım, iki kedim var, mutlu bir bekarım, kendime sevgi doluyum ve liseyi bıraktım."