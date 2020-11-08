Ünlü futbolcu hükümete geri adım attırdı
Marcus Rashford’ın Noel’deki tatilde çocuklar için başlattığı yemek kampanyasına geçtiğimiz ay olumsuz yanıt veren İngiliz Hükümeti, dün yapılan açıklama ile kampanyaya destek olacağını açıkladı.
Marcus Rashford’ın Noel’deki tatilde çocuklar için başlattığı yemek kampanyasına geçtiğimiz ay olumsuz yanıt veren İngiliz Hükümeti, dün yapılan açıklama ile kampanyaya destek olacağını açıkladı.
Premier Lig’de dün oynanan Everton – Manchester United maçının ardından Marcus Rashford ile görüşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kampanyaya 396 milyon sterlinlik bir bütçe ayrıldığını belirtti. BBC’de yer alan haberde, hükümetin ayırdığı bütçe ile İngiltere’deki 1 milyon 700 bin çocuğa yemek verilebileceği kaydedildi. Haberde, Noel için planlanan bütçenin paskalya ve gelecek yılki yaz tatili için de uzatılacağı ifade edildi. Marcus Rashford konuyla ilgili; ‘’ Dün oynadığımız maçın ardından, başbakanla önerdikleri planı anlayabilmek için bir görüşme gerçekleştirdik. Çocukların yaşadığı yemek sorunuyla mücadele için attıkları adımdan ve desteklerinden dolayı son derece mutluyum. Bugün attığımız adım 1 yıl içerisinde milyonlarca çocuğa yardımcı olacak. Pandemi döneminde yaptığımız bu şey artık hayatımın bir parçası ve hayatımın geride kalanında bunun için savaşacağım. Hiçbir çocuk aç kalmamalı. ‘’ ifadelerini kullandı.
Marcus Rashford’ın kampanyasına ek olarak yerel hükümetlere ayrılan 170 milyon sterlinlik fonlarla ailelere gıda ve fatura desteği sağlanacağı belirtilirken, gıda merkezlerine de ek ödeme yapılacağı kaydedildi.
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