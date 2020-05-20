Ünlü isimler koronavirüse karşı kısıtlamaları umursamadı
Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınında tedbir amaçlı insanlar evlerde kendilerini karantinaya alırken, bazı ünlü isimlerin salgın sürecindeki dikkatsiz davranışları dikkat çekti. Şarkıcı Gülben Ergen'in kısıtlamalara karşın son bir buçuk ayda dört kez Bodrum seyahati gerçekleştirdiği, Çağla Şıkel'in ise çocuğuyla birlikte sık sık dışarda dolaştığı öğrenildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Türkiye'de yaklaşık üç aydır insanlar evlerinde kendilerini karantinaya alırken, bazı ünlü isimlerin dikkatsiz davranışları dikkat çekti.
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de "sokağa çıkma kısıtlaması", "şehirlerarası ulaşım kısıtlaması", "20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması", "restoran ve kafelerin kapalı olması" gibi birtakım tedbirler alınırken bazı ünlü isimlerin bu tedbirlere uymadığı öğrenildi.
Yurttaşların, işe gidebilmek ya da ailelerinin cenazelerine katılabilmek için bile kısıtlı izin alabildiği bir dönemde ünlü isimlerin kolayca izin alabiliyor olması ve kısıtlamalara karşın rahatça dolaşabiliyor olmaları tepki çekti.
4 KEZ ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ
Magazin Burada'da yer alan habere göre; Şarkıcı Gülben Ergen, kısıtlamalara karşın son bir buçuk ayda 4 kere izin alıp Bodrum'a eski eşi Mustafa Erdoğan’ın yanına gitti. Kolayca izin alabildiği öne sürülen Ergen’in 20 yaşından küçük çocuklarını da rahatça dışarı çıkartabilmesi dikkat çekti. Öte yandan Ergen'in, ailesinin dışında en son şoförü için de özel izin aldığı öğrenildi.
ÇOCUKLARINI DIŞARI ÇIKARDI
Manken ve sunucu Çağla Şikel'in ise 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağına karşın çocuğuyla birlikte sık sık dışarıda görüntülenmesi tepkilere yol açtı.
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