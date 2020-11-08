Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın acı kaybı

08 Kasım 2020 Pazar, 15:34

Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar, geçen günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla annesi İkbal Gürpınar'ın koronavirüse yakalandığını ve yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.

Bir süre önce babasını koronavirüsten kaybeden Gürpınar'ın annesi Neriman Gürpınar da koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.

Gürpınar'ın oğlu acı haberi şu sözlerle duyurdu: "Oğlu Alper Gürpınar olarak annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yürüdü¨. Annem İkbal Gürpınar bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek."