Ünüvar’ın, ‘Meclis’te O Gece’ adlı kitabı muhalefet ve bazı AKP’lilerin tepkisini çekmişti

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AKP milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı, Ankara Üniversitesi Rektörü olarak atadı. AKP döneminde 5 yıl Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Ünüvar, 23. 24. 25. ve 26. dönemlerde de AKP’den Adana milletvekili seçilmişti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal atanması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de atanan rektörler arasında dikkat çeken isimler yer aldı. Eski AKP milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Erkan İbiş’in yerine Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. “Menzil tarikatı üyesi olduğu” da iddia edilen Ünüvar, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yazdığı “Meclis’te O Gece” adlı kitabıyla da tartışılmıştı.

Muhalefetin, “Kitaba göre o gece sadece Erdoğan ve AKP direndi” dediği kitap için, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, “Bu kitabı sahiplenmiyoruz ve kabul etmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu arada Ünüvar’ın sosyal medya hesabından Menzil tarikatı lideri Muhammed Raşid Erol’un her ölüm yıldönümünde, “Rahmetli Seyda Hazretlerine” diyerek taziye mesajı yayımladığı, atanmasının ardından hesabındaki mesajlarda “temizlik” yaptığı ileri sürüldü.

TEKSAS’TAN ÇUKUROVA’YA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne rektör olarak ise Prof. Dr. Sait Bilgiç’in yerine, Prof. Dr. Yavuz Ünal atandı. Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği yapan Ünal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da “Yüzyılın İslam Kültür Hizmet ve Onur Ödülü”nü almıştı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ise ise yeniden atandı.

Kök, 2016’da yapılan rektörlük seçimlerinde 270 oy alarak birinci olan Prof. Dr. Nevzat Özgüven’in yerine atanmıştı. Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda “dalında mükemmeliği yakalamış tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen “Endowed Chair” ödülünün sahibi Prof. Dr. Meryem Tuncel ise Çukurova Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Tümay, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Alim Yıldız, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.