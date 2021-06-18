'Üretici, emeğinin karşılığını alacak'

18 Haziran 2021 Cuma, 07:36

BM, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Birliği (ICLEI) öncülüğünde eylül ayında yapılacak Gıda Sistemleri Zirvesi öncesinde yerel paydaşların deneyimlerini aktarabilmeleri için düzenlenen küresel ölçekteki diyalog toplantılarından biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde yapıldı.

Çevrimiçi düzenlenen uluslararası toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ICLEI Yönetim Kurulu Üyesi, İklim Eylemi ve Düşük Emisyon Geliştirme Portföyü Eşbaşkanı Tunç Soyer, “Küresel dev şirketlerle rekabet edemeyen yerel üreticiler, topraklarını terk etmek zorunda kalarak, ucuz işgücü olarak şehirlere göç etmeye başlamıştı. Bu gidişatı tersine çevirmek için ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ vizyonumuz çerçevesinde, İzmir Tarımı stratejisini oluşturup hayata geçirmeye başladık. Böylece yaklaşık 1.5 milyon vatandaşın geçimini sağladığı tarım sektöründeki sorunlara çözüm bulmak için adımlar atmaya başladık. Çiftçilerin gelirlerini artırarak bu toprakların refahını artırmak ve herkesin sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erişimini kolaylaştırmak için yerel bir politika uyguluyoruz” dedi.

Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok su tüketen ürünler yerine, doğamıza uygun biçimde stratejik ürünleri teşvik ederek henüz planlama aşamasında kuraklıkla mücadele ediyoruz. Örneğin İzmir’in iklimine uygun olmayan çok su tüketen silajlık mısır yerine gambilya, mürdümük, saz çavdarı gibi bu bölgenin iklimine uygun, doğal yağışlarla yetişen atalık yem bitkilerini teşvik ediyoruz. Böylece bugün tarımsal sulamada kullanılan suyun en az yüzde 50 oranında azaltılmasını hedefliyoruz. Belediyemiz başta üreticiler olmak üzere tarım sektörünün tüm paydaşlarıyla tarımsal su kullanım oranını yarı yarıya düşürmek konusunda büyük bir kararlılığa sahip. Böylelikle tarımsal verimlilik, üretim ve kârlılığın artmasını sağlıyoruz” ifadelerini kulandı.



