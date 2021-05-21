Urla’da ‘Kâğıttan Kaplan’ sergisi
Gru Sanat Galerisi, 21 Mayıs - 11 Temmuz'da “Kâğıttan Kaplan” sergisini Urla'da ağırlıyor.
Urla’da mart ayında açılan Gru Sanat Galerisi, dijital eşikte kâğıda bir saygı duruşu ya da veda göndermesiyle tekrar bakan kolektif sergi “Kâğıttan Kaplan”ı 21 Mayıs - 11 Temmuz tarihleri arasında ağırlıyor. Cemal Demir’in seçkisini yaptığı ve ismini verdiği sergide; Basako, Beyza Boynudelik, Gökhan Deniz, Bedia Ekiz, Güler Güçlü, Horasan, Ali İbrahim Öcal, Meltem Sarıkaya ve Şevket Sönmez’in kâğıt üzerine gerçekleştirdikleri çalışmaları bir araya geldi.
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