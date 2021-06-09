Uruguay, Türkiye’de de uygulanan Sinovac ve BioNTech aşılarının sonuçlarını açıkladı

09 Haziran 2021 Çarşamba, 14:01

Uruguay hükümeti ülkede uygulanan aşıların gerçek dünya verilerini açıkladı. Buna göre Sinovac Biotech'in Covid-19 aşısının, yoğun bakıma yatışları ve virüs kaynaklı ölümleri önlemede yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Hükümet, Çin menşeili Sinovac aşısının; virüs kaynaklı ölümleri yüzde 95, yoğun bakım başvurularını yüzde 92 azalttığını ve koronavirüs enfeksiyonlarını önlemede yüzde 61 oranında etkili olduğunu açıkladı.

Uruguay hükümeti, ikinci doz CoronaVac aşısı olduktan en az 14 gün sonra, sağlık çalışanları ve 18 ile 69 yaş arasındaki genel nüfustan oluşan toplam 795 bin 684 kişiye dayanan raporu sundu.

Ayrıca 162 bin 047 sağlık çalışanı ve 80 yaşın üzerindeki kişiler arasında Pfizer/BioNTech aşısının etkinliğini de inceledi. Raporda, Pfizer/BioNTech aşısının yoğun bakım ünitesine yatışları ve virüs kaynaklı ölümleri önlemede yüzde 94 etkili olduğu ve enfeksiyonları yüzde 78 oranında azalttığı belirtildi.