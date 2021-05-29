Uruguay Sağlık Bakanlığı Sinovac aşısının sonuçlarını açıkladı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:18

Uruguay Sağlık Bakanlığı, Çin merkezli biyoteknoloji şirketi Sinovac'ın ürettiği ve Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısıyla ilgili yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Uruguay'daki ‘bağışıklama kampanyasının’ erken sonuçlarına göre CoronaVac, koronavirüs kaynaklı ölümleri yüzde 97 azalttı. Rapora göre, aşıyı iki doz alan kişilerde koronavirüsün bulaşmasını yüzde 57 ve yoğun bakıma yatışı yüzde 95 oranında engelledi.

Araştırmada, kullanılan diğer aşılarla karşılaştırıldığında, Çin menşeili Sinovac tarafından üretilen CoronaVac'ın etkinliği hakkında çok az bilimsel yayın ve çok farklı sonuçlar rapor edildiği de belirtildi.

Sonuçlar, yaklaşık 862 bin kişiye iki doz aşı uygulandıktan iki hafta sonraki verileri içeriyor. Uruguaylı uzmanların araştırmasına göre, BioNTech/Pfizer aşısı ise koronavirüsün bulaşmasına ve hastaneye yatışlara karşı daha iyi koruma sağlıyor.

Buna göre, Pfizer aşısının, virüsün bulaşmasını yüzde 75, yoğun bakıma yatışı yüzde 99 ve ölümü ise yüzde 80 oranında önlediği tespit edildi.

-AFP