Üsküdar'da bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'sine saldırmıştı: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Üsküdar'da bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin giriş kapısı üzerinde bulunan haçı kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mazlum D. (26), tutuklama talebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
23 Mayıs Cumartesi günü 19.20 sıralarında Kuzguncuk Mahallesi’nde bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış giriş kapısı üzerinde bulunan yaklaşık 50 cm uzunluğundaki sarı renkli haç kırılarak yere atıldı. Olay gününden 3 gün sonra fark edilen ve kilise yönetimine bildirilen saldırıyla ilgili Kilise Vakfı’nın yaptığı şikayet üzerine harekete geçen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta kilise ve kilisenin etrafında bulunan iş yerlerindeki 200 ayrı kamera görüntüsünü incelemeye aldı.Yapılan incelemede, saldırganın Mazlum D. olduğu tespit edildi. Hırsızlık, tehdit, hakaret, mala zarar verme, başkasına ait kimlik belgesi kullanma ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Mazlum D., adresine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğün’deki işlemlerin ardından Kartal Anadolu adliyesine sevk edildi.
Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından hakkında, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Mazlum D. hakimlikteki ifadesinde, şeker hastası olduğu için çalışamadığını ifade ederek, daha önceki beyanlarında da belirttiği gibi bir anlık bir şey olduğunu, hastalığının etkisiyle yaptığını savundu.
Gerçekleştirdiği eylemin altında herhangi bir neden olmadığını iddia eden Mazlum D., hiçbir kişi ya da yapıyla bağlantısının bulunmadığını, pişman olduğunu söyledi.
SAVCILIK TUTUKLAMA DEDİ HAKİM SERBEST BIRAKTI
Savcılığın tutuklama talebini reddeden hakimlik, şüpheli Mazlum D.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
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