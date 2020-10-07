Usta çizer Behiç Pek'in yeni karikatür tipi merak konusu oldu

Usta çizer Behiç Pek'in yeni karikatür tipi Aytemis Ağamyar mizah dünyasının merak konusu oldu. www.tersdergi.com sitesinde her pazartesi "Aytemis Yalanlar Diyarında" adlı köşede arz-ı endam eden Aytemis Ağamyar rengârenk giysileri, kalın gözlüğü, kıvrık bıyığı ve gösterişli fularıyla fena halde günümüzün medya ünlülerini andırıyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2020 Çarşamba, 21:21
Usta çizer Behiç Pek'in yeni karikatür tipi merak konusu oldu
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Güncel sorunlara (Covid-19, kadın cinayetleri, doğaüstü olaylar, ekonomi) yalan ve manipülasyonlarla örülü yorumlar getiren Aytemis Ağamyar'ın hangi gazeteci ya da TV yorumcusu olabileceği hakkında tahminler yapılıyor.

Behiç Pek'in bir dönem çizdiği Aksaray Paşaoğlu karakteri Hürriyet'in yayın yonetmeni Ertuğrul Özkök'e benzetilmişti. Usta çizer ve Ters Dergi yetkilileri yeni karikatür tipin kimliği hakkında yorum yapmaktan kaçınırken kararı okurlara bıraktıklarını söylüyorlar.

Aytemis Yalanlar Diyarında köşesi için...

https://tersdergi.com/category/behic-pek/


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