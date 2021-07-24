Usta oyuncu Levent Aykul'un ölmeden önceki son paylaşımları

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:45

Levent Aykul’un evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi inceleme yaparken, sanatçının cenazesi olay yerine gelen yetkililerin incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan muayenede hayatını kaybettiği anlaşılan Aykul’un iki gün önce vefat ettiği sanılıyor.

BAYRAM HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Birçok dizi ve filmde de rol alan Aykul'un ölmeden 4 gün önce bayram hazırlığı için berberde video çekmişti. Görüntülerde Aykul'un keyifli hali dikkat çekiyor.

Levent Aykul, Instagram hesabından paylaştığı videoda "Saç, sakal ile bayram hazırlığı yapayım dedim sizlere. Ama berberde makara. Zaten kıyafetim yok. Üstüne üstlük transparan önlük giydirmiş sağ olsun" ifadelerini kullanmış.

LEVENT AYKUL KİMDİR?