Usta oyuncu Levent Aykul'un ölmeden önceki son paylaşımları
Film San Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan Levent Aykul, bayram için gittiği Antalya Kemer'deki yazlık evinde ölü bulundu. 61 yaşındaki oyuncunun ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçildi.
Levent Aykul’un evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi inceleme yaparken, sanatçının cenazesi olay yerine gelen yetkililerin incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yapılan muayenede hayatını kaybettiği anlaşılan Aykul’un iki gün önce vefat ettiği sanılıyor.
BAYRAM HAZIRLIĞI YAPIYORDU
Birçok dizi ve filmde de rol alan Aykul'un ölmeden 4 gün önce bayram hazırlığı için berberde video çekmişti. Görüntülerde Aykul'un keyifli hali dikkat çekiyor.
Levent Aykul, Instagram hesabından paylaştığı videoda "Saç, sakal ile bayram hazırlığı yapayım dedim sizlere. Ama berberde makara. Zaten kıyafetim yok. Üstüne üstlük transparan önlük giydirmiş sağ olsun" ifadelerini kullanmış.
LEVENT AYKUL KİMDİR?
İstanbul’dan yıllar önce Beycik’e gelip burada bir sitede yaşamaya başlayan Levent Aykul’un aynı sitede ablasının da evi bulunuyor. Sanatçı, Koğuş Akademisi, Sabit Kanca, Rom An ve Chef, 18’ler filmlerinde rol almıştı.
İlgili Haberler
- Tiyatro sanatçısı Levent Aykul evinde ölü bulundu
Video Haberler
- Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı
- 3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
- İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
- Canlı yayında yumruklu kavga! Bilincini yitirdi
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
- Şile'de yasağa uyulmadı, plajlar doldu taştı
- Arvin'de temizlik çalışmaları devam ediyor
- Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın uyukladığı anlar üzerine harekete geçtiler
- Gülen'e onaylatıldı, yerini tespit etmekte zorlandık
- Onur Eker'in ölümünde ilk bulgular
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!