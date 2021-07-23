Tiyatro sanatçısı Levent Aykul evinde ölü bulundu
Tiyatro sanatçısı Levent Aykul Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Beycik Mahallesi’nde Demirsu Sitesi’inde yaklaşık 30 yıldır yaşayan Levent Aykul (61), aynı sitede oturan ablası Emel Kalkandelen tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.
Yapılan muayenede hayatını kaybettiği anlaşılan Aykul’un iki gün önce vefat ettiği sanılıyor.
MORGA KALDIRILDI
Levent Aykul’un evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi inceleme yaparken, sanatçının cenazesi olay yerine gelen yetkililerin incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İstanbul’dan yıllar önce Beycik’e gelip
burada bir sitede yaşamaya başlayan Levent Aykul’un aynı sitede ablasının da evi
bulunuyor. Sanatçı, Koğuş Akademisi, Sabit Kanca, Rom An ve Chef, 18’ler
filmlerinde rol almıştı.
Video Haberler
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
- Şile'de yasağa uyulmadı, plajlar doldu taştı
- Arvin'de temizlik çalışmaları devam ediyor
- Uygulama noktasından kaçan otomobilden 10 göçmen çıktı
- Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
- Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift canına kıydı
En Çok Okunan Haberler
- Cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'e ne oldu?
- Erdoğan'ın uyukladığı anlar üzerine harekete geçtiler
- 'Demirören' skandalında yeni perde!
- Erdoğan'ın çocuklarının yeni işi
- Erdoğan'la ters düştü, ayrılık hazırlığında
- Onur Eker'in ölümünde ilk bulgular
- Gülen'e onaylatıldı, yerini tespit etmekte zorlandık
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?