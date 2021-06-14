'Usulsüzlüğü' bildiren memura ceza üstüne ceza verildi

14 Haziran 2021 Pazartesi, 16:24

Babasını iki yaşındayken kaybeden ve 5 kardeş oldukları için annesinin Çocuk Esirgeme Kurumu’na vermek zorunda kaldığı Y.Ö. 18 yaşına geldiğinde devlet memuru oldu. Y.Ö.’nün 19 yıllık memuriyet hayatının 11 yılı İstanbul Üniversitesi’nde geçti.

Y.Ö. üniversitede bazı usulsüzlükler olduğunu ve bunu yapan şirketin sahiplerinin AKP’li Sultangazi Belediyesi’nde şube müdürüyken üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na getirilen Y.P. ve KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçen F.A. olduğunu savunuyor.

Y.Ö.’nün iddiasına göre, bu firma; 2015-2020 yılları arasında bu üniversiteden birçok kez ihale almıştı. F.A., sürekli işçi kadrosuna geçince, 20 Kasım 2019 tarihinde, şirketin sermayesindeki payını başka bir isme devretti; yine iddiaya göre, Y.P. ise zaten resmi olarak görünmeyen ortaktı.

3 AYRI DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDI

Y.Ö., 28 Temmuz 2016 tarihinde Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen; “Hata, Yolsuzluk ve Usulsüzlüklerin Bildirilmesine İlişkin Yönerge” gereğince yapılan usulsüzlükleri dile getirmeye başladı. Bu usulsüzlükler gündeme geldikçe de Y.Ö.’nün görev yeri değiştirildi. Mart 2020’den bugüne Y.Ö. hakkında 3 ayrı disiplin soruşturması açıldı, görev yeri 8 kez değiştirildi.

Hakkındaki tüm kararlara karşı idare mahkemesinde dava açan Y.Ö.’nün 4 ayrı iptal davası halen sürüyor.

MAAŞTAN KESME CEZASI VERİLDİ

Son olarak İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü; Y.Ö.’nün, usulsüzlük yaptığını iddia ettiği kişiler hakkında inceleme başlattı. İnceleme sonucunda Y.Ö.’nün usulsüzlük yapıldığını ileri sürdüğü, F.A. ve Y.P.’ye ait firmanın sadece bir ihale aldığı sonucuna varıldı.

Y.Ö., bu sonuca itiraz ederek, firmanın 3 kez ihale aldığına dair belgeleri rektörlüğe sundu ve “Olayı örtbas etmeye çalışıyorsunuz” dedi. Ancak Rektörlük bu kez Y.Ö. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda Y.Ö.’ye maaşından kesme cezası verildi.

Rektörlüğün verdiği kararda şunlar belirtildi:

"Şahsınız hakkında devam eden soruşturma nedeniyle görev yerinizin değiştirilmesi üzerine, Sağlık Kültür ve Spor Başkanı ile diğer görevliler hakkında asılsız ve iftira niteliğinde 9 ayrı dilekçe ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Rektörlük üzerinden Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi istediğinizi beyan ettiğiniz ancak, yine iftira ve asılsız şikayetler içeren, bir ihale dosyasından yetkiniz olmadığı halde bir belgeyi dilekçenize eklediğinize ilişkin ilgili Daire Başkanlığının 24.08.2020 tarih 140705 sayılı yazısı üzerine hakkınızda yapılan disiplin soruşturması sonucunda hazırlanan raporda, soruşturma dosyası ve son savunma dilekçeniz incelenerek;

- Şikayet niteliğindeki başvurularınızı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi istem talebi gibi sunmak,

- Kısa süre içinde 10'a yakın asılsız ithamlar içeren başvuruda bulunmak,

- Yetkisiz olarak ihale dosyasındaki şirket bilgileri ve fatura örneklerini açıklamak,

- Spor salonu ihalesinde yolsuzluk varmış gibi görevlendirilmelerin mevzuata aykırı yapıldığı ve kişilere ayrıcalık tanımıyormuş gibi yalan ve yanlış beyanda bulunmak eyleminiz nedeniyle tarafınıza 657 sayılı Kanunun 125/C-d maddesi gereğince ‘1/30 Aylıktan Kesme’ disiplin cezasının verilmesinin önerildiği ilgi yazımız ile bildirilen disiplin cezasının bir ağırı olan 657 sayılı Kanunun 125/D-k maddesi gereğince ‘1 yıl süre ile Kademe İlerlemesinin Durdurulması’ disiplin cezası ile cezalandırılmanız gerekmekte ise de geçmiş çalışmalarınızın olumlu olduğu dikkate alınarak bir hafif ceza olan ‘1/30 Aylıktan Kesme’ disiplin cezası ile cezalandırılmanıza 3 Kasım 2020 tarih, K:2020/1 sayılı kararı ile hükmedilmiştir."

Y.Ö. hem, rektörlüğün hakkındaki maaştan kesme cezasını yargıya taşıdı, hem de konuyu YÖK’e taşıdı.

ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Y.Ö. meslek yaşamındaki sorunların yanında bir de tehdit almaya başladı. İddiaya göre Y.P. ve F.A., kendilerini şikâyet eden Y.Ö.’yü sosyal medya üzerinden ölümle tehdit etti.

Y.Ö. her iki ismi, tehdit edildiği için bir kez daha şikayet etti. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, Y.Ö.’ye yaklaşmamaları konusunda Y.P. ve F.A. hakkında 2 ay tedbir kararı verdi. Bu tedbir kararı belirli sürelerle uzatılmaya devam ediyor.

Y.Ö. her iki ismin hakkında “usulsuzlük” yaptıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ayrı bir suç duyurusunda daha bulundu ve bu şikayetin sonuçlanmasını bekliyor.