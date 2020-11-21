UV ışınları tüm insanlar için zararlı mı?

21 Kasım 2020 Cumartesi, 09:00

İnsan vücudu, derisi üzerine düşen güneş ışınlarından kendini korumak amacıyla melanin adı verilen bir kimyasal üretiyor.

Melanin, aynı zamanda insanların ten rengini oluşturan faktör. Güneşin etkilerinin daha yoğun olduğu bölgelerde, koyu tenli insanlarda kendilerini koruyacak bol miktarda melanin bulunuyor.

Kuzey bölgelerine doğru gidildikçe insanların teninde doğal yollardan oluşmuş olan melanin miktarı da düşüyor. Bu nedenle ten rengi daha açık oluyor. Güneş yanığı rengi, açık tenli insanların normalden fazla güneş ışığına maruz kaldıklarında daha fazla koruyucu melanin üretmesiyle oluşuyor.

UV’nin sıkça duyduğumuz tehlikesi, cilt kanseridir. Koyu renk ciltte, üretilen melanin miktarının yoğunluğu nedeniyle böyle bir tehlike yok. Ancak açık tenli insanlar, üzerlerine düşen zararlı UV ışınlarından korunabilecek ölçüde melanin üretemiyorlar.

Eğer ozon tabakasındaki yırtılma daha da büyür ve maruz kaldığımız UV ışınları artarsa, açık tenli insanlar dışarı çıktıklarında özel koruyucu giysiler giymek zorunda kalabilirler.