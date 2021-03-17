Uyanış: Büyük Selçuklu'nun çekimleri durduruldu
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde koronavirüsü vakası çıktı. TRT, dizinin çekimlerine ara verdi.
Yapımcılığını ve senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, kadrosunda; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun ve Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ekrana bir haftalık ara veriyor.
TRT'den yapılan açıklamada dizi setinde Covid-19 vakaları tespit edildiği, dizinin yerine ise TV'de ilk kez 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi yayınlanacağı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir. Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır."
Video Haberler
- Boğaziçililer hakim karşısına çıkıyor
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- İstiklal Marşı sessiz okunsun
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- Eğitime ara verildi
- Başsavcılık'tan Öcalan açıklaması
- Peskov'dan Suriye açıklaması
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı