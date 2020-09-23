"Uzaktan eğitimde en başarılı ikinci ülke" Türkiye'de Kızılay öğrenciler için yardım kampanyası başlattı
EBA sisteminin çökmesinin ardından açıklama yapan Ziya Selçuk, Türkiye'nin uzaktan eğitim konusunda dünya ikincisi olduğunu savundu. Kızılay ise, öğrencilere eğitim materyalleri almak için yardım kampanyası başlattı.
Koronavirüs süreciyle birlikte uzaktan eğitime geçilmesinin ardından özellikle bilgisayar ve internet gibi eğitim materyalleri karşılanamayan öğrenciler, EBA sisteminden yararlanmakta güçlük yaşıyor.
CHP'li eski vekil Dr. Tur Yıldız Biçer, Manisa Valiliği'nin 32 bin ihtiyaç sahibi öğrencinin çıkması üzerine bilgisayar ve internet dağıtımında okullara yüzde 10'luk kota uyguladığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı uzaktan eğitim programında ilk günden bu yana sık sık sorunlar yaşandı. Bu problemler bir "geçiş dönemi" olarak nitelendirildi. EBA'nın dün çökmesiyle birlikte ise eğitim alanındaki yetersizlikler bir kez daha gözler önüne serildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin iyi yönetildiğini öne sürerek, Türkiye'nin bu konuda dünya ikincisi olduğunu savunmuştu.
KIZILAY'DAN KAMPANYA
Kızılay'ın Ensar Vakfı'na bulunduğu 8 milyon dolarlık bağış ve yöneticilerinin aldıkları maaşlar, siyasiler başta olmak üzere birçok kesimİN tepkilerine neden olmuştu. Elazığ'da yaşanan deprem için yurttaşlara SMS atarak 10 TL'lik yardım isteyen Kızılay'a, söz konusu iddialar hatırlatılarak tepki gösterilmişti.
Son olarak koronavirüs sürecinden uzaktan eğitim almak zorunda olan öğrenciler için de para isteyen Kızılay, yurttaşlara tekrar "10 TL" bağışta bulunması için SMS yolladı.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt
Video Haberler
- Sağlıkçılara saldırıya ilişkin yeni görüntüler
- Traktör sürücüsünün en talihsiz anı kamerada
- Maskesiz yurttaş polisi tehdit etti, ortalık karıştı
- Dev robotu böyle yürüttüler! 18 metre uzunluğunda
- Maske takmayan kardeşler yumrukla 2 polisi yaraladı!
- İmam ve müezzinde koronavirüs çıktı!
- Çocukları için kurşunların önüne atlayan baba kamerada
- Koronavirüsten ölenlerin anısına 20 bin Amerikan bayrağı
- CHP'li Sarıbal: Munzur'u rahat bırakın!
- Üsküdar Sahili'ndeki 2 büfe yıkıldı
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
- TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
- Mansur Yavaş pankartlarla duyurdu
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Asistan doktorun boğazını kesmişti
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- AYM Başkanı Arslan'dan Soylu'ya isimsiz yanıt