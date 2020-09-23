"Uzaktan eğitimde en başarılı ikinci ülke" Türkiye'de Kızılay öğrenciler için yardım kampanyası başlattı

23 Eylül 2020 Çarşamba, 22:56

Koronavirüs süreciyle birlikte uzaktan eğitime geçilmesinin ardından özellikle bilgisayar ve internet gibi eğitim materyalleri karşılanamayan öğrenciler, EBA sisteminden yararlanmakta güçlük yaşıyor.

CHP'li eski vekil Dr. Tur Yıldız Biçer, Manisa Valiliği'nin 32 bin ihtiyaç sahibi öğrencinin çıkması üzerine bilgisayar ve internet dağıtımında okullara yüzde 10'luk kota uyguladığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı uzaktan eğitim programında ilk günden bu yana sık sık sorunlar yaşandı. Bu problemler bir "geçiş dönemi" olarak nitelendirildi. EBA'nın dün çökmesiyle birlikte ise eğitim alanındaki yetersizlikler bir kez daha gözler önüne serildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin iyi yönetildiğini öne sürerek, Türkiye'nin bu konuda dünya ikincisi olduğunu savunmuştu.

KIZILAY'DAN KAMPANYA

Kızılay'ın Ensar Vakfı'na bulunduğu 8 milyon dolarlık bağış ve yöneticilerinin aldıkları maaşlar, siyasiler başta olmak üzere birçok kesimİN tepkilerine neden olmuştu. Elazığ'da yaşanan deprem için yurttaşlara SMS atarak 10 TL'lik yardım isteyen Kızılay'a, söz konusu iddialar hatırlatılarak tepki gösterilmişti.

Son olarak koronavirüs sürecinden uzaktan eğitim almak zorunda olan öğrenciler için de para isteyen Kızılay, yurttaşlara tekrar "10 TL" bağışta bulunması için SMS yolladı.