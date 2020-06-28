Uzay kokusunu Dünya’ya getirdiğini iddia eden Parfüm: Eau de Space

28 Haziran 2020 Pazar, 15:48

Bilim insanları, daha önceleri Ay’a gidip orada araştırmalar yapmayı başardı. Özel uzay kargoculuğu SpaceX’in gelecek planları arasında Mars’ta koloni kurmak yer alıyor. İnsanlığın uzaydaki evi Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ise her an görev yapan astronotlar bulunuyor. Ancak daha önceki uzay görevlerinin hiçbirinde “uzayın nasıl koktuğu” sorusu tam olarak cevaplanamadı.

Gezegenler arası boşluğun nasıl koktuğunu merak ettiyseniz, yeni bir parfüm bu sorunuza yanıt verebilir. Geçtiğimiz günlerde Kickstarter’da uzay boşluğunun kokusunu taklit etmek için ‘Eau de Space’ adlı yeni bir kitle fonlama projesi başlatıldı.

NASA DAHA ÖNCE UZAY KOKUSU PROJELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞTI

Yıllar önce NASA, uzay boşluğunun gerçekte nasıl koktuğu konusunda astronotları eğitmek için bir koku tasarlamıştı. Bu proje, astronotların yörünge görevine başlamadan önce eğitilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştı ve NASA’nın astronotların uzayda karşılaşabileceği olası sürprizleri ortadan kaldırma hedefinin bir parçasıydı.

Eau de Space Ürün Müdürü Matt Richmond’a göre koku, yıllar önce NASA tarafından görevlendirilen Steve Pearce tarafından geliştirildi. Normal hayatında bir kimyager olan Pearce, aynı zamanda yiyecek ve içecek endüstrisi için en yüksek kalitede doğal aroma ve içeriklerin yaratılmasına odaklanan bir şirket olan Omega Ingredients’in de kurucusu olarak biliniyor.

UZAY NASIL KOKUYOR?

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzun yıllar görev yapmış olan astronot Peggy Whitson, uzay kokusu hakkında 2002’de CNN’e verdiği bir röportajında “Bu, atış yaptıktan hemen sonra silahtan gelen bir koku gibi. Sanırım dumanlı ve yanmış olmanın yanı sıra neredeyse acı bir kokuya sahip” demişti.

Kokunun nasıl koktuğunu anlatmakta zorlandığını söyleyen Matt Richmond ise uzay boşluğunun kokusu hakkında “Astronotlar; kokuyu barut, katılaşmış biftek, ahududu ve rom karışımı olarak tanımlıyor” ifadelerini kullandı.