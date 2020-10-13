Uzmanından andropoza karşı tavsiyeler

13 Ekim 2020 Salı, 09:28

Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 40’lı yaşlardan itibaren erkeklerin andropoz ile karşılaşabileceğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu;

“Hormonlarınızı kontrol ettirin: 30'lu yaşlardan itibaren cinsel isteği ve sertleşme kalitesini etkileyen testosteron seviyeleri her yıl yüzde 1.2 oranında azalıyor. 70’li yaşlarda testosteron seviyesi genç bir erkeğinkinden yarı yarıya daha az.Bu nedenle total-serbest testosteron gibi hormonları 45-50 yaşlarından itibaren kontrol ettirin. Özellikle yorgunluk, uyku sorunları, sinirlilik, sakal büyümesinde azalma, kilo artışı, cinsel istekte düşüş varsa daha genç yaşlarda da bu testleri yaptırabilirsiniz.

Doping değil hormon yerine koyma tedavisi: Testosteron düşüklüğü yaşıyorsanız, dışarıdan alacağınız iğne/jel/tablet şeklindeki hormon takviyeleri ile şikayetleriniz hafifler. Bu tedaviler bir doping şeklinde değil eksikliği yerine koymak şeklinde düzenlendiğinde yan etkileri oldukça azdır. Hormon tedavisi cinsel isteği ve performans kalitesini arttırır, kas ve kemik yapısını kuvvetlendirir, kalp damarlarını destekler ve ruh halini iyileştirir.

Prostat riskini azaltın: Prostat dokusu yaşla birlikte büyüyerek idrar şikayetlerine yol açabilir. Prostat spesifik antijen gibi kan testleri ve prostat muayenesi ile prostat büyümesi veya olası bir kanser riskini azaltın.

Cinsel tedavilerden yararlanın: Orta yaşlardaki testosteron düşüşüne, erkek organının damar ve/veya sinirlerinde yetmezlik eşlik edebilir. Bu durumda sertleşme ilaçları, Şok Dalga Tedavisi, PRP gibi pek çok cinsel tedaviden yararlanılabilir.

Partnerinize vakit tanıyın: Hormonlara ek olarak aldığınız cinsel tedavileriniz -örneğin ilaçlar- belli bir süreliğine etkili oluyorsa da partnerinizi aceleye getirmeyin. Ancak partnerinizle aranızda uyarılma ve zamanlama açısından sıkıntı oluyorsa hekiminize bildirin.

Zor hedefler koymayın: Yaşla birlikte cinsel ilişki sıklığı düşebilir. Zorlayıcı hedefler koymak yerine partnerinizle yaşadığınız cinselliğin keyfine odaklanın. Ancak cinsel sorun yaşıyorsanız vakit kaybetmeyin, tedavi olun.

Kendi doktorunuz olmayın: Cinsel isteksizlik, motivasyon kaybı, moral bozukluğu gibi testosteron eksikliğine işaret eden sağlık sorunlarında dikkatli olun. Bazı karaciğer hastalıkları, tiroit sorunları, depresyon, ilaçlar da benzer bir tablo yaratabilir. Bu nedenle bir hekime başvurun.

Orta yaş krizlerine hazırlıklı olun: Orta yaşta meydana gelen fiziksel değişimlere duygusal sorgulamalar eklendiğinde andropoz bir krize dönüşebiliyor. Tatminsizlik- mutsuzluk yaşıyor, beklentilerinizin karşılanmadığını, değersiz olduğunuzu, monotonlaştığınızı hissediyorsanız ani kararlar alıp hayatınızı kökten değiştirmeden önce mutlaka bir psikolojik yardım alın.

İlişkinizi canlandırın: Andropoz dönemindeki duygusal çalkantılar eşinizle olan ilişkinizi etkileyebilir. İletişime açık olun, onunla konuşun. Gerekirse profesyonel bir destek alın.

Prof. Dr. Halim Hattat andropoz belirtilerini ise şöyle sıraladı;

“Cinsel fonksiyon: Libido kaybı, cinsel uyarılmada ve performans kalitesinde azalma, performans problemi, cinsel ilişki sıklığında düşüş, sperm üretiminde azalma

Vücut kompozisyonu: Yağ dokusunda artış, jinekomasti (erkeklerde görülen meme büyümesi)

Kemik erimesi- Osteoporoz : Sırt ağrısı, kemik kırıkları, boyda kısalma

Kas gücü: Kas kütlesinde ve gücünde azalma, genel fizik performansta düşüş

Kalp-damar ve metabolik sistem: Total ve LDL (kötü) kolesterolde artış, HDL (iyi) kolesterolde azalma, damar sertliği ve insülin direncinde artış

Zihinsel fonksiyonlar: Hafızada zayıflama, depresif ruh hali, endişe-stres, uyku sorunları

Kan sistemi: Kansızlık, kronik yorgunluk, genel fizik performansta düşüş

Deri: Cilt kuruluğu, kıllarda ve sakal uzamasında azalma, terleme, sıcak basmaları"