Uzmanından kalp hastaları için önemli uyarı!
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye başvuran kalp hastası sayısında yüzde 25 azalma olduğunu belirterek, "Hastaneye başvurmaktan kaçınan hastalarda ölüm veya kalıcı hasar oluşabilir" dedi.
Koronavirüs salgını ile birlikte başka rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar, hastanelere gitmemeyi tercih etti. Ancak bu da başta kalp hastaları olmak üzere çok sayıda hastayı riske attı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir, koronavirüs korkusuyla hastaneye gelmeyen, özellikle kalp krizi geçirenlerin ölümcül sonuçlar ya da kalıcı kalp hastalıklarıyla karşı karşıya geldiğini söyledi.
ÖLÜM VEYA KALICI KALP HASARI OLUŞABİLİR
Kalp krizi belirtisi olan göğüs ağrısı yaşayanların bile sırf koronavirüs korkusu nedeniyle evlerinde, ağrının geçmesini beklediğini anlatan Doç. Dr. Demir, şunları kaydetti:
"Koronavirüse yakalanma endişesi duyan kalp hastaları, hastaneye gelmekten çekiniyor. Hastalar yaşadıkları ağrı ve kalp sıkışmalarının evde geçmesini bekliyor, ki bu çok riskli bir durum. Kalp krizine anında müdahale edilmezse kalpte kalıcı hasar oluşabilir. Hastanemiz verilerine dayanarak yaptığımız bir çalışma, önceki dönemlere göre pandemi sürecinde kalp krizi başvurularında yüzde 25'lik azalma olduğunu gösterdi. Hastane başvurusundan kaçınan hastalarda ölüm veya kalıcı kalp hasarı oluşabilir. Bu hastalar erken müdahale ile kurtarılabiliyor."
Doç. Dr. Şerafettin Demir, hastanelerde koronavirüs hastalarının diğer hastalardan izole bölümlerde tedavi edildiğini vurguladı.
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