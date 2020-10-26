Vaka sayıları arttı, 4 il karantinaya alındı!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son dönemde vaka sayılarının artmasıyla beraber yeni karantina kararları alındı.
Son dönemde koronavirüs vakalarının artması üzerine 4 ilde yeni karantina kararları alındı. Bilecik'te bir mahalle ile köye giriş-çıkış yasaklanırken, Tunceli ve Adıyaman'da da benzer uygulama başlatıldı.
BİLECİK
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Covid-19 vakası ve temaslı kişiler olması sebebiyle Beşevler Mahallesi'nin tedbir amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Gölpazarı ilçesi Aktaş köyü Beşevler Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiş olup, ilgili mahalleye giriş ve çıkışlar 26.10.2020 saat 00.01 itibarıyla sınırlandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
BALIKESİR
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 130 hanede toplam 502 kişinin yaşadığı Çeribaşı Mahallesi, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada ise "Çeribaşı Mahallesi, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
TUNCELİ
Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasının önüne geçmek için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Ekiplerin kent merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tunceli merkeze bağlı Altınyüzük köyüne, il merkezimizden hane ziyaretine giden kişilerin bulaştırması sebebiyle toplamda 7 vatandaşımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Köyümüz 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır."
Vali Mehmet Ali Özkan da valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetiyor. Lütfen kurallara eksiksiz uyalım, dost ve akraba ziyaretlerini erteleyelim. Bana bir şey olmaz, demeyelim, maalesef oluyor." uyarısında bulundu.
ADIYAMAN
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 142 ev karantinaya alındı.
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