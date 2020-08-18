Vaka sayıları arttı, çay ocakları kapatıldı

18 Ağustos 2020 Salı, 17:12

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bakanlık merkez binasında uygulanmakta olan ziyaretçi girişi yasağının halen devam ettiği, zorunlu haller dışında ziyaretçi kabulünde ısrarcı olunmaması gerektiği belirtildi. Genelgede, 'ortak kullanım alanlarından olan bina içerisindeki tüm çay ocaklarının kapatılması ve zemin katta yer alan kantinde çay-kahve servislerinin kaldırılması' tedbirlerine de yer verildi.

Ayrıca son günlerde bakanlığın merkez hizmet birimlerinde vakaların sayısında artış olması sebebiyle alınan tedbirlere ilave olarak belirtilen hususlara azami özenin gösterilmesinin zorunluluk teşkil etttiği belirtildi.

ÇAY OCAKLARI KAPATILDI

Bu çerçevede; bakanlık merkez binasında uygulanmakta olan ziyaretçi girişi yasağının halen devam ettiği, zorunlu haller dışında ziyaretçi kabulünde ısrarcı olunmaması istendi. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) uygulamasına geçildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

“Yemekhanenin kullanımıyla ilgili 18 Mart 2020 tarihli ve 1521 sayılı yazımız ile duyurulan tedbirlere gerekli hassasiyetin gösterilmesi, binaya girişlerde güvenlik görevlilerince yapılan ateş ölçümünün mutlaka yaptırılması ve yüksek ateş çıkması durumunda binaya kesinlikle girilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, salgın hastalık belirtisi gösteren personelin, ilgili amirleriyle görüşerek mesaiye gelmeksizin en kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat etmesi, ortak kullanım alanlarından olan bina içerisindeki tüm çay ocaklarının kapatılması ve zemin katta yer alan kantinde çay-kahve servislerinin kaldırılması, personel giriş-çıkışlarında ve bina içerisinde kesinlikle maskesiz dolaşılmaması, sosyal mesafenin korunması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi, bina içerisindeki tüm asansörlerin 6 kişiden fazla kullanılmaması gerekmektedir.”

Genelgede, Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla belirtilen tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulacağından konunun tüm personele duyurulması istendi.