Vakaların arttığı duyurulmuştu: Moskova'dan yeni Covid-19 tedbirleri kararı
Rusya'nın başkenti Moskova'da Covid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin kaldırılması yönünde karar alındı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirdeki Covid-19 durumuna dair açıklamalarda bulundu.
Kentteki salgın durumunun iyileştiğini ve Covid-19'a karşı aşılama sürecinin hız kazandığını belirten Sobyanin, Moskova'da 3 milyon 800 binden fazla kişinin, aşının ilk dozunu yaptırdığını söyledi.
Başkentlilerin virüse karşı alınan tedbirlere uyduğuna dikkati çeken Sobyanin, bu nedenle bazı önlemlerin kaldırılması yönünde karar aldıkları bilgisini paylaştı.
QR KOD ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Buna göre, restoran ve kafelere yönelik getirilen barkod (QR kod) sistemiyle müşterilere hizmet verme zorunluluğu kaldırıldı. Başkentliler, 19 Temmuz'dan itibaren barkod almadan bu mekanları ziyaret edebilecek. Barkod sistemini henüz kullanmayan mekanlar da salgına karşı alınan önlemlere uyması şartıyla faaliyete geçecek.
Ayrıca, Moskova'da 23.00-06.00 saatlerinde faaliyetleri yasaklanan restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerleri artık çalışabilecek.
Çocuk oyun mekanları da faaliyete geçerken eğlence ve spor etkinlikleri, 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenmeye devam edecek.
"COVID-19 VAKALARINDA CİDDİ ARTIŞ VAR"
Öte yandan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkenin bazı bölgelerinde Covid-19 vakalarında "ciddi" artışların yaşandığını belirterek "Hastaneye kaldırılan Covid-19 hastalarının sayısı hafta içinde yüzde 9,5 arttı.
Yaklaşık 191 bin kişi hastanelerde virüs tedavisi görüyor" diye konuştu.
Ülke genelinde Covid-19'a karşı aşılanma sürecinin de "stabil" devam ettiğine dikkati çeken Muraşko, "Her gün 500 binden fazla kişi aşılanıyor. Bazı günlerde ise bu rakam milyona kadar ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.
Covid-19'a karşı "yeniden" aşılama sürecinin 1 Temmuz'da başladığı Moskova'da, halk Rus üretimi iki dozlu "Sputnik V" ile tek dozlu "Sputnik Light"la aşılanabiliyor.
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