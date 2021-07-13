Rusya ve Hindistan’dan Sputnik V kararı
Rusya ve Hindistan, Sputnik V koronavirüs aşısını Hindistan'da üretecek.
Rusya Ulusal Varlık Fonu (RDIF) ve Hindistan Serum Enstitüsü (SII) bugün Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısını Eylül'den itibaren Hindistan'da üretmeye başlama planlarını açıkladılar.
Rusya'da geliştirilen aşının ülke dışında yaygınlaştırılmasından sorumlu olan RDIF, Hindistan'da yılda 300 milyon dozu aşkın aşı üretilmesinin planlandığını duyurdu.
Hacim olarak dünyanın en büyük aşı üreticisi olan SII, RDIF'in açıklamasına göre Rusya'nın Gamaleya Merkezi'nden şimdiden hücre ve vektör örnekleri aldı.
RDIF yaptığı açıklamada, "Hindistan ilaç düzenleme kurumu (DCGI) tarafından ithalatın onaylanmasıyla aşı geliştirme süreci başlayacak" diye belirtti.
RDIF Başkanı Kirill Dmitriev aşının ilk partisinin gelecek aylarda üretilmesinin beklediğini ifade etti.
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