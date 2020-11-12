12 Kasım 2020 Perşembe, 12:56

Literatürü zenginleştiren, Edebiyat, Tarih, Sanat, Felsefe, Kesişimler, İktisat, İnsan ve Toplum kategorilerinde yeni eserleri okurla buluşturan ve ilk kez Türkçe’ye çevrilen eserleri yayınlamaya devam eden VakıfBank Kültür Yayınları, iki yaşında.

Üçüncü yıla toplam 200 kitap ile girmeyi hedeflediklerini söyleyen VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih,; VBKY’nin vakıf kültüründen gelen güçlü ve önemli bir misyonu bulunduğunu, bu misyona uygun olarak geçmişin ve bugünün değerlerini gelecek nesillere kalıcı olacak şekilde aktarma sorumluluğuyla eserler yayımladıklarını belirtti.

Yıllarca okunacak kitapların yayıncısı olma ilkesiyle yola devam ettiklerini kaydeden Üstünsalih, “Geride kalan iki yılda kültür yayıncılığı alanında güzel işler ortaya koyduk. Sağlam ve kararlı adımlarla yayın hayatımıza devam etmeyi arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte alanında saygın ve nitelikli daha çok eseri, daha çok okurla buluşturacağız. Üçüncü yılımıza toplam 200 kitap ile girmeyi hedefliyoruz. en doğru ve kalıcı eserlerle kitapseverler için nitelikli bir birikim oluşturmak istiyoruz. Yayın havuzumuzda gün ışığına çıkmayı bekleyen daha onlarca nitelikli eser bulunuyor.” diye konuştu.

Üstünsalih, VBKY’nin sürdürülebilirlik esasını koruyarak kültür dünyasına katkıda bulunmaya devam edeceğini belirterek, “Türkçe’de ilk kez yayımlanan çeviri eserlerin yanı sıra kültürümüzü anlatan başucu kaynakları da yine okurla buluşacak. Günümüz Türkçesine kavuşmayı bekleyen temel kaynak niteliğindeki eserlere daha çok yoğunlaşacağız. Anadolu kültür mirasında çok önemli yerde olan kitaplarımız da 2021 yılında raflardaki yerini alacak” dedi.