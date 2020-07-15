Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 36'ya yükseldi

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:10

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 14 ceset su yüzeyinde bulunurken, 19 ceset ise tekneden çıkarılmıştı. Bugün devam eden çalışmalar sonucunda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam ölü sayısı 36 oldu.