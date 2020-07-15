Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Van Gölü'ndeki tekne faciasının ardından devam eden arama çalışmaları kapsamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam ölü sayısı 36'ya yükseldi.
Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi’nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı.
Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi’nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 14 ceset su yüzeyinde bulunurken, 19 ceset ise tekneden çıkarılmıştı. Bugün devam eden çalışmalar sonucunda 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam ölü sayısı 36 oldu.
Video Haberler
- TRT'deki 15 Temmuz özel yayınına damga vuran sözler!
- Survivor 2020 finalinde skandal görüntüler!
- 15 Temmuz gazilerine polis müdahalesi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı
- Kaza sonrası 'niye izliyorsunuz?' kavgası kamerada
- Kırmızı Liste'deydi! Ardahan'da görüntülendi
- Fatih'te tarihi surlarda çökme
- '15 Temmuz gecesi A Haber bizi ekrana bağlamadı'
- CHP'li Aksünger Haber Global canlı yayınını terk etti
- '15 Temmuz darbesinin bir numaralı destekçisi odur'