Van'da 66 litre asetik anhidrit ele geçirildi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 11:16

Başkale Jandarma Komutanlığı ve Sualtı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Sualtı Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Arazide yapılan aramalarda, 2 jelikan içinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 66 litre asetik anhidrit ele geçirildi. Operasyon kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.