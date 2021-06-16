Van'da 66 litre asetik anhidrit ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince 2 jelikan içinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 66 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

DHA
16 Haziran 2021 Çarşamba, 11:16
Van'da 66 litre asetik anhidrit ele geçirildi
Abone Ol google-news

Başkale Jandarma Komutanlığı ve Sualtı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Sualtı Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Arazide yapılan aramalarda, 2 jelikan içinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 66 litre asetik anhidrit ele geçirildi. Operasyon kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler