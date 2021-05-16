Vanessa Bryant: “Kobe kazanmaya devam ediyor”

16 Mayıs 2021 Pazar, 10:49

2020’de NBA’in Şöhretler Müzesi’ne seçilen isimler için Connecticut’taki Mohegan Sun Arena’da tören gerçekleştirildi. Şöhretler Müzesi’ne seçilen isimlerin ödüllerini aldığı törende geçtiğimiz yıl helikopter kazasında kızı Gianna Bryant ile hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın ödülünü eşi Vanessa Bryant aldı.

“KAZANMAYA DEVAM EDİYOR”

Vanessa Bryant yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Onu herkesin önünde övmekten her zaman kaçındım çünkü dünyanın dört bir yanından yeterince övgü alıyordu ve birisinin onu gerçeğe döndürmesi gerektiğini hissediyordum. Ancak şu anda cennetten güldüğüne eminim çünkü onu herkesin önünde başarılarından dolayı övmek üzereyim. Ona niye sakatken oynamaya devam ettiğini sorduğumda, ‘Beni bir kez oynarken izlemek için para biriktiren taraftarlara ne olacak?’ dedi. Eğer yapabilseydi mümkün olan her dakikada oynamak istiyordu. Kobe hâlâ kazanmaya devam ediyor.”

DUNCAN VE GARNETT ÖDÜLLERİNİ ALDI

Kobe Bryant ile birlikte Şöhretler Müzesi’ne seçilen Tim Duncan ve Kevin Garnett törende ödüllerini aldı. Kariyeri boyunca San Antonio Spurs forması giyen Tim Duncan, 5 kez NBA şampiyonluğu yaşamış ve 15 kez All-Star’a seçilmişti. Minnesota kariyerinin ardından Boston Celtics ve Brooklyn Nets formaları giyen Kevin Garnett ise 15 kez All-Star seçilmiş ve 12 kez NBA En İyi Savunma Takımı’na seçilmişti. Garnett, 2008 yılında yılın En İyi Savunmacısı ödülünü kazanmıştı.