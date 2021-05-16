Beşiktaş'tan TFF'ye şampiyonluk kutlaması başvurusu!
Beşiktaş Başkanı Çebi, “Şampiyonluk kupamızı 19 Mayıs’ta almak istiyoruz ve yasaların müsaade ettiği çerçevede şampiyonluk kutlamasını yapmak istiyoruz" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk kutlamasının 19 Mayıs'ta yapılması için TFF ile temasa geçtiklerini yineledi. Çebi, “İmkan olursa 19 Mayıs’ta kutlamamızı yapmak istiyoruz” dedi.
Başkan Ahmet Nur Çebi, “Şimdi görüşmüyorum, dinlenmeleri gerekiyor, salı günü bir final maçı daha var. Sergen hoca başarının en büyük mimarlarından. Kendisini tebrik ediyorum. Futbolcular bu sezonu iyi oynayarak geçirdiler. Ümraniye’de emeği geçen çok kişi var. Hizmet edenler var. Onlara da teşekkür ediyorum. Sergen hocanın bütün ekibindeki hocalara teşekkür ediyorum. Her şeyden önce beraber olamadığımız taraftarımızın, inşallah önümüzdeki senelerde 3 tane daha 5 tane daha şampiyonluk yaşarız ve beraber kutlarız. Bu saatten sonra Türkiye Kupası’nı bırakmak istemeyiz. Futbol sahada oynanıyor, sürprizler olabilir ama onu da müzemize götürmek istiyoruz” dedi. Çebi, mevcut kadronun tamamıyla yola devam etmek istediğin ifade ederken, “Şampiyonluk kupamızı 19 Mayıs’ta almak istiyoruz ve yasaların müsaade ettiği çerçevede şampiyonluk kutlamasını yapmak istiyoruz. Federasyon başkanımızla konuşarak bu işi 19 Mayıs’ta 19.03’te yapmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.
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