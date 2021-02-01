Varlık Fonu’nun logosu değişti

01 Şubat 2021 Pazartesi, 13:23

2016 yılında kurulan TVF, 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip. Varlık Fonu, 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlık'a bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kuruldu. 10 Temmuz 2018 tarihinde ise kararname ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Varlık Fonu’nun kurulduğu günden bu yana kullandığı logo değişti. Yeni logoda Cumhurbaşkanlığı Forsu ön plana çıkarıldı. Ayrıca İngilizce olarak da tasarlanan logoda turkuaz renk kullanılmaya devam edildi.

VARLIK FONU ÇATISI ALTINDA 23 ŞİRKET, 2 LİSANS VE TAŞINMAZLAR VAR

Türkiye Varlık Fonu'na bağlı 8 sektörden 20 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunuyor. Finansal hizmetler çatısı altında; Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, TVF Finansal Yatırımlar, Platform AŞ, enerji sektöründe; Botaş, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya şirketleri bulunuyor. Ulaştırma ve lojistik alanında ise; Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, madencilik sektöründe ise; Eti Maden, TVF Maden yer alıyor. Varlık Fonu içerisinde ayrıca tarım ve gıda sektöründen; Çaykur, Kayseri Şeker, Teknoloji ve Telekom sektöründe; Türksat, Türk Telekom, Turkcell bulunuyor. Gayrimenkul alanında da; İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesine yatırım yapan TVF’nin portföyünde Türkiye genelinde 46 adet taşınmaz ve nakit karşılığı şans oyunları lisansı, at yarışı düzenleme ve bahis kabul etme lisansı bulunuyor.