Varlık Fonu'yla ilgili araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

02 Aralık 2020 Çarşamba, 17:26

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan TBMM Başkanlığı'na, "Türkiye Varlık Fonu'nun kamu yararı gözetmeyen finansal faaliyetlerinin incelenmesi" yönünde araştırma önergesi verdi. Önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Türkiye Varlık Fonu tarafından Katar'a satılan BİST'in yüzde 10'luk hissesine yönelik açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Bu Varlık Fonu niye Sayıştay’ın denetimine tabi değil, neden sen başkanısın bunun?" diyerek tepki gösterdi.

Varlık Fonu'nun denetlenmemesine yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Bütün kamu bankaları, teknoloji firmaları burada. Erdoğan istese bir kanunla Ziraat Bankası’nı bir Katarlı bakkala 1 dolara satabilir. Ya da oğluna ya da yakınına. Çünkü ihale kanununa tabi değil. Kaça sattığını açıkla dedim. Varlık Fonu açıklama yaptı 200 milyon dolar diye. Neye göre 200 milyon dolar? 200 milyon dolar bu şirketin 15 ya da 20 alık karına denk geliyor.

Böyle ballı satış nerede olur. Şimdi ben soruyorum: Borsa İstanbul’un rakamlarını çıkıp millete anlatacaksınız. Karı nedir? Gerçek değeri 200 milyon dolar mı 425 milyon dolar? Erdoğan bunun cevabını vermez. Ama ben bunu Borsa İstanbul’un yönetiminden istiyorum. 2019’da yüzde 52 karlılık var. 2020’de karın çok daha yüksek olması lazım. Bu rakamları vermiyorlar."

İYİ PARTİ'NİN VERDİĞİ ÖNERGE ŞU ŞEKİLDE: