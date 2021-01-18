Vedat Milor Somer Sivrioğlu'nu haklı buldu: 'Türk mutfağı dünyada çok saygın değil'

18 Ocak 2021 Pazartesi, 14:01

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Türk mutfağının dünyada en iyi mutfaklar arasında sayıldığı iddiasına karşı çıkan Master Chef jürisi şef Somer Sivrioğlu'nu haklı bulduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Milor, Sivrioğlu'nun tespitinin doğru olduğunu, ama eksikliğin tanıtımla ilgili olmadığını söyledi:

"Geçenlerde bir şef (S. Sivrioğlu) “Türk mutfağı şu anda dünyada ilk 10’da sayılmaz” demişti. Kıyamet koptu bu laf üzerine. Söylediklerini okuyunca birçok açıdan hak verdim. Ama eksiğimiz bence tanıtım eksikliği değil."

Türk mutfağının dünyada neden saygın olmadığını anlatan Milor, yedi madde sıraladı:

"Dünyada çok saygın olmamamızın başlıca nedenleri:

1- Eskiye nazaran ürün kalitemizin çok bozulması.

2- Kozmopolit mutfak kültürünün kaybolması.

3- Tedarik zincirinin bozulması.

4- Dar görüşlülük ve yeniliğe kapalılık.

5- Alt düzeyde standartlaşma.

6- Kolaycılık.

7- Şarap kültürünü mutfak kültürüne entegre edemememiz."

1-Eskiye nazaran ürün kalitemizin çok bozulması.

2-Kozmopolit mutfak kültürünün kaybolması.

3-Tedarik zincirinin bozulması.

4-Dar görüşlülük ve yeniliğe kapalılık.

5-Alt düzeyde standartlaşma.

6-Kolaycılık.

7-Şarap kültürünü mutfak kültürüne entegre edemememiz. — Vedat Milor (@vedatmilor) January 17, 2021

NE OLMUŞTU?

Somer Sivrioğlu, YouTube'daki NeyseNe kanalının Loş Sohbet programına katılmış, Türk mutfağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Türk mutfağı dünyanın en iyi üç mutfağından biri" iddiasına karşı çıkan Somer Şef, Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getirerek "Türk mutfağı dünyada saygı gören bir mutfak hiç değil. İlk 10’da sayılmaz" demişti.

"Bizim aşçılardan çıktı herhalde 'Türk mutfağı dünyanın en iyi 3 mutfağından biridir' diyen Somer Şef şunları söylemişti:

"Ben şöyle soruyorum 1. kim? Ve sıralamayı kim yaptı? Yok böyle bir şey. Türk mutfağı dünyada saygı gören bir mutfak hiç değil, ilk 10’da sayılmaz. Bu durumun nedeni yüzde 90 pazarlama eksikliği."