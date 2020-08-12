Vedat Milor'den Galata Kulesi'ndeki restorasyona tepki

Ünlü Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, İBB'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Milor, yaptığı paylaşımda, "Sanırım tarihi eserlerimizin korunabilmesinin tek yolu bunların, delici matkapla girilemeyen yabancı müzelerde sergilenmesi" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:09
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi'nin içinde yürütülen inşaat çalışması görüntüleri dikkat çekti.

Galata Kulesi'ndeki inşaat çalışmasına Ünlü Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Milor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Sanırım tarihi eserlerimizin korunabilmesinin tek yolu bunların, delici matkapla girilemeyen yabancı müzelerde sergilenmesi.



Video Haberler