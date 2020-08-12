Vedat Milor'den Galata Kulesi'ndeki restorasyona tepki
Ünlü Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, İBB'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Milor, yaptığı paylaşımda, "Sanırım tarihi eserlerimizin korunabilmesinin tek yolu bunların, delici matkapla girilemeyen yabancı müzelerde sergilenmesi" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi'nin içinde yürütülen inşaat çalışması görüntüleri dikkat çekti.
Galata Kulesi'ndeki inşaat çalışmasına Ünlü Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Milor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Sanırım tarihi eserlerimizin korunabilmesinin tek yolu bunların, delici matkapla girilemeyen yabancı müzelerde sergilenmesi.
Sanırım tarihi eserlerimizin korunabilmesinin tek yolu bunların, delici matkapla girilemeyen yabancı müzelerde sergilenmesi.— Vedat Milor (@vedatmilor) August 12, 2020
Video Haberler
- Kıskançlık kavgası kanlı bitti
- Aydos Ormanı'nda yangın
- 'Alevkıran' isimli tay, bakıcısını böyle tepti
- Sosyal medyanın gündemine oturan evlilik teklifi!
- Kadıköy Belediyesi'nden bir ilk... 'Gıda otomatı'
- Önüne geleni yumrukladı, az kalsın linç ediliyordu
- 150 yıllık tarihi çeşmede define aradılar!
- Dev platform FSM Köprüsü'nün altından böyle geçti
- ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada
- Youtuber tehlikeli deneyi sosyal medyadan paylaştı!