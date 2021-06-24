Veka Aler’in ‘Sır’ adlı albümü yayımlandı

24 Haziran 2021 Perşembe, 16:02

Veka Aler’in ilk solo albüm çalışması “Sır” müzikseverlerle buluştu. Albümde Anadolu kültürünün önemli ozanlarından Pir Sultan’ın “Kırtıl Semahi”, “Karşıdan Görünen Ne Güzel Yayla”; Muhyiddin Abdal’ın “Zahid Bizi Tan Eyleme” ve Genci Abdal’ın “La Mekandan İçeri” isimli deyiş ve nefesleri yer alıyor.

Albümde ayrıca Metin-Kemal Kahraman’a ait “Sırdır” adlı bir eser de bulunuyor. Eserlerin düzenlenmesi ve mix mastering çalışması Volkan Kaplan’a stüdyo kayıt çalışması ise Ertan Keser tarafından yapıldı. Albümde bağlamaları Volkan Kaplan; İstanbul Kemençesini Derya Türkan; kamançayı Arslan Hazreti, çelloyu Murat Süngu çalıyor. Yaşar Erdoğan ise vurmalılar ile eşlik ediyor.

VEKA ALER KİMDİR?

Doğu müziği ve bunların vokal teknikleri üzerine üzerine çalışmalar yapan Veka Aler, repertuvarında Türk halk, Alevi / Sufi İran, Azeri ve Kürt müziği gibi farklı müzik geleneklerine de yer veriyor. Çocukluk döneminden itibaren müziğe olan ilgisi gençlik dönemlerinde çeşitli kültür merkezlerinde müzik çalışmalarına katılmasıyla devam eden Aler, bu dönemde koro çalışmalarında yer aldı. Şan ve yan flüt eğitimi aldı, 2011 yılında Ses Atölyesi Derneğini kurdu. Dernek kurucu ve yönetim kurulu üyesi olarak dernek bünyesinde vokal eğitimi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. Sürgünde olan ve İstanbul’da yaşamını sürdürürken geçen yıl koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu’ndan vokal ve şan dersleri alan Aler, Mürtezaoğlu’ndan aldığı doğu-batı senteçli vokal eğitimi ile vokal çalışmalarına farklı bir bakış açısı kazandırdı. Bu süreçten sonra kendi öğrencilerine ses eğitimi dersleri vermeye başladı. Türkiye’de Fethiye müzik köyü ve Yunanistan merkezli Labyrint Musical Workshop gibi önemli müzikal platformlarda vokal teknikleri, Anadolu’dan ezgiler başlıkları ile seminerler veren Aler, 2016 yılında Arslan Hazreti ile birlikte çok dilli bir repertuvara sahip Hemhal grubunu kurdu. Veka Aler İstanbul üniversite Felsefe bölümü mezunu.