Vergi borcu yapılandırma ödemeleri için yurttaşlar kuyruk oluşturdu

28 Şubat 2021 Pazar, 12:55

Yurttaşlar, vergi borcu yapılandırma ödemeleri için uzun kuyruklar oluşturdu.

Borç yapılandırmasının ilk taksitinden değerli konut vergisi ile basit usuldeki mükellefler için gelir vergisine kadar pek çok verginin son ödeme süresi yarın dolacak.

7256 sayılı kanun kapsamında vergi borçları ve borçların yapılandırmasına yönelik yapılandırmada başvurular 1 Şubat'a kadar yapıldı. Vergi borcu ödemesi, yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacağı duyurulmuştu.

Öte yandan yurttaşlar bugün de vergi dairesi önünde sıraya girdi. Vergi borçlarını ödemek isteyenler ve yapılandırma işlemini son güne bırakanlar yoğunluk oluşturdu. Uzun kuyruklar meydana geldi.

İşte yurttan fotoğraflar: