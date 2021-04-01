Verne ile devriâlem!
Bilimkurgunun öncü yazarlarından Jules Verne, kült gezi macerası klasiği Seksen Günde Devriâlem’de okurları yüz elli yıla yakındır Süveyş Kanalı, Bombay, Kalküta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York gibi merkezlerinde keyifle dolaştırıyor. Bıkılacak gibi değil!
Bilimkurgunun öncü yazarlarından Jules Verne, 19. yüzyıldaki endüstri devriminin sonucunda değişen dünyanın gidişatını hayal edip yazıyordu.
Henüz yabancı diyarların fazla tanınmadığı, keyif için dolaşmanın yaygınlaşmadığı bir dönemde, Verne gibi bir yazarın dehası, aynı zamanda turizmin sosyolojisini ortaya koymasıydı.
Buhar çağında hizmete giren kıtalar aşan trenler ve okyanuslar aşan transatlantikler yazarın kullandığı ulaşım araçlarından bazılarıydı.
Verne, prensiplerinden ödün vermeyen ve çok büyük bir iddiayı gerçekleştirmeye kalkışan İngiliz centilmeni Phileas Fogg, heyecanı ve merakı sayesinde maceradan uzak duramayan Fransız hizmetkârı Passepartout, doğu kültürünün zarafetini simgeleyen Prenses Auda ve o dönemde dünyaya yayılmış Britanya İmparatorluğu'nun yetersizliğinin örneği Dedektif Fix karakterleriyle, gitgide küreselleşen ve modernleşen dünyanın nasıl olacağını göstermeye çalışıyordu.
Verne, bu kült gezi macerası klasiğinde okurları yüz elli yıla yakındır Süveyş Kanalı, Bombay, Kalküta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, New York gibi merkezlerinde keyifle dolaştırıyor.
Seksen Günde Devriâlem / Jules Verne / Çeviren: Aylin Yengin / Kırmızı Kedi Yayınevi / 296 s.
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