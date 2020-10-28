Vezneciler saldırısı ile bağlantıları olduğu iddiasıyla 9 kişiye gözaltı
İstanbul Vezneciler'de 2016 yılında gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilgili saldırıda "işbirlikçi" olarak görev yapan ve terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda yakalanan şüphelilerin 2016 yılında Fatih Vezneciler gerçekleştirilen bombalı saldırıda keşif yaptıkları ve lojistik destek sağladıkları iddia edildi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1 Smith Wesson marka tabanca ve tabancaya ait 6 fişek, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Yakalanan 9 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
2016 yılında Vezneciler'de düzenlenen bombalı saldırıda 5'i polis memuru, 7'si sivil, 1'i de saldırgan olmak üzere toplam 13 kişinin hayatını kaybetmiş 36 kişi de yaralanmıştı.
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