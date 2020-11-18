Virüsleri etkisiz hale getirdiği iddia edilen maske geliştirildi
İngiltere'de Covid-19 ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi. Maskenin, nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğuna dikkat çekilerek, standart maskelerin üç katlı olduğu belirtildi.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi.
NTV'nin İngiliz Mirror gazetesinden aktardığına göre, yeni antiviral yüz maskesi, Nottingham Trent Üniversitesinde görevli bir bilim insanı tarafından hazırlandı.
Maskenin, nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğuna dikkat çekilerek, standart maskelerin üç katlı olduğu belirtildi.
Kullanılan nano-bakır materyalin, partiküllerle temas ettiğinde virüsün ölmesini sağlayan ve çoğalmasını engelleyen iyonlara sahip olduğu ifade edildi.
Deneylerde maskenin 7 saatten uzun süre Covid-19 ve grip virüslerinin yüzde 90'ından fazlasını öldürebildiği, yüzde 99,98 oranında filtreleme özelliğine sahip olduğu gözlendi.
Maskeyi tasarlayan bilim insanı Dr. Gareth Cave, "Maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı. Antiviral katman ve filtre katmanları virüsü yok ediyor" diye konuştu.
Maskenin aralık ayında satışa sunulması amaçlanıyor.
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