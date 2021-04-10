Vitrindeki Albümler

10 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

MERT ALKAYA ‘OMNİPOTENCE’ (CEYDA PİRALİ PRODUCTİON)

30 yılı aşkın süredir Mert Alkaya’nın kaç albümün davuluna oturduğunu mümkün değil sayamazsınız. Onu kalabalık içinde hep mutlu ve coşkulu gördük, ancak ilk kez (futbol tarifiyle) bu kadar az adamla yakalanıyor. İlk solo albümü “Omnipotence” Mert ve dinleyicileri için alışık olunmayan bir tecrübe.

Mert, meditasyon yapmış, yoga hocalığı sertifikası almış, ses meditasyonu konusunda uzmanlaşmıştı. “Omnipotence” bu sürecin doğrudan yansıması. Salgından üç ay önce başlamış davul kayıtlarına. Her parçayı önce birlikte çalmadığı ama ruhen ve kafaca gözüne kestirdiği müzisyenlerden biriyle kaydetmiş. Parçanın davullarını onların karakterlerini tarzlarını düşünerek çalmış. Tek seferde çalınan kayıtları müzisyene götürmüş ve onun yanıtını çalarak vermesini istemiş. Tüm parçalar böyle bir yöntemle ortaya çıkmış. “Omnipotence” bir duo çalışma; dolayısıyla konsept bir albüm.

Ceyda Pirali, Serkan Çeliköz, Tuğba Selin, İlkay Özboyar, Hakan Gürbüz ve Korhan Nart’ın birer parçada bulunduğu, bir de solo davulla kaydedilmiş yedi parçalık bu duo çalışma harika bir grup adamı olan Mert’in kişisel özelliklerinin; kalabalıktan uzaklaşmak, sadeleşmek, kendi içine biraz daha fazla bakabilme eğilimlerinin öne çıktığı bir iş.

SAKİN SEYİR ‘YEL ESER’ (MÜZİKONAİR)



Metin Tapkı, şairlikle müzisyenlik arasında bir hüviyete sahip eski kuşak şehir ozanı. Hüseyin Ak, yıllardır beste yapan emektar bir gitarcı. İkisi de piyasadaki pek çok müzisyenin ağabeyi. İki arkadaşın geçmişinde seksenli yıllarda birlikte yer aldıkları Okyanus adında bir topluluk vardı. Alternatif-rock-blues- temelli son ortak projeleri Sakin Seyir.

Sakin Seyir 2016 eylülünde kurulmuştu. Bir manada 35 yıl sonra eski topluluklarını yeniden canlandırma mesaisi. Barlarında çaldıktan sonra 2018 yılında ilk albümlerini, ardından da birkaç single çıkarmışlardı.

12 şarkıdan oluşan “Yel Eser” kolektif bir çalışma. Dertleri ve hayat seyirleri birbirine yakın yirmiye yakın insandan oluşan kalabalık, salgın döneminde ev sahiplerinin davetiyle dahil olmuşlar. Şarkıları Aslı Vuslateri, Caner Ünal, Çağrı Çetinsel, Meli ve Nilüfer Çakmak evlerinden konuk solist olarak seslendirmiş. Şarkı sözlerini Tapkı yazmış, müzikleri Tapkı, Abdullah Selçuk ve Caner Ünal yapmış.

Kentli, kırılgan ve şair ruhlu bir adamın satırlarından oluşan şarkılarda ana duygu hüzün. Çalgısal zenginliği yerli yerinde olan “Yel Eser” dertleri yalnızca müzik yapmak olan kâmil insanların efendiliği tartışılmayan sessiz çığlıklarından oluşuyor.