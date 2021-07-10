Vitrindeki Albümler

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

ŞENAY LAMBAOĞLU ‘HAYAT DEFTERİ’ (ADA MÜZİK)



Şarkıcı, besteci Şenay Lambaoğlu’nun ilk dört albümünde müzikal olarak her zaman ince de olsa kararsız çizgiler, müphem köşeler vardı. Bunlar her daim bir arayışa işaret etse de albümden albüme varlığını sürdürüyordu. Beşinci albümü ilk kez bu denli sis perdesini aralıyor, bu alacakaranlık ortamı aydınlatıyor. “Hayat Defteri” geçmişi temize çekerek yeni bir sayfa açıyor. Söz ve müzik Şenay’a ait, düzenlemeleri yapıp gitarları çalan, mix-mastering yapan Hakan Kurşun albümün farklılığının birinci dereceden müsebbibi.

İki müzisyenin yolu salgın arifesinde meslek birliğinde kesişmiş; MSG Bilim Kurulu’nda Hakan başkan, Şenay yardımcıyken tanışmışlar. İkisinin de Almanya geçmişi var, Alman ekolünden. Hakan Şenay’ı daha önce konserde izlemiş. Salgında Şenay albüm için arayınca, Hakan’ın stüdyosunda faaliyet başlıyor; ikisinin de semti Emirgan/Sarıyer, yakınlar, gidip gelebiliyorlar. Yaptıkları kayıtları bir araya gelmeden Eylem Pelit’in basını, Volkan Öktem’in davullarını ekleyerek tamamlıyor; sekiz parçalık albümün dördünü internette yayımladıktan birkaç hafta sonra da albümü çıkarıyorlar.

Eskiye oranla türlerden ve kalıplardan azade albüm “Hayat Defteri”; Şenay’ın bitmek bilmeyen arayışlarının vardığı en iyi nokta.

YASEMİN BALIK ‘KAFAM BOZUK’ (PB MÜZİK)

Hakan Kurşun yerinde üretmeden duramayan, çalışkan ve yaratıcı biri. Üstelik kendine Müslüman da değil; yakın çevresinde olsun olmasın elinin değdiği herkese hayrı dokunan iyi bir müzik insanı. Bilhassa da keşfedilmemiş isimleri tercih eden bir yapımcı. Bu kez partneri keşfedilmemiş değil, hatta pek ünlü ama müzik alanında değil. Yasemin Balık epeyce bir dizide, filmde ve oyunda oynamış yetenekli bir tiyatrocu; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. Toplam 17 dakikadan oluşan dört şarkılık EP (kısaçalar) “Kafam Bozuk” onun ilk müzik çalışması.

Burada vokal, sözler ve müzik Yasemin’e, geriye kalanlar Hakan’a ait. Profesyonel bir oyuncu olmasına rağmen müzik yapmayı hiç aklından çıkarmamış Yasemin. Onu da tiyatro gibi bir dışavurum şekli olarak içinde yaşatmış ve şimdi paylaşmanın zamanın geldiğini düşünmüş. Yasemin’in ruh okşayan sesiyle okuduğu şarkıların temalarını sevgi arayışı, yalnızlık, ruhsal arınma, sadakat ve güven arayışı oluşturuyor. Modern, elektro-akustik, sessiz ve sakin bir çalışma “Kafam Bozuk” ama sanılmasın ki müzikal yanı geride; sadece Hakan’ın “Adsız Sevgilim” adlı şarkıda David Gilmour tonuyla çaldığı akustik ve elektrik gitarlar bile yeterli.