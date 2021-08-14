Vitrindeki albümler

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

SELDA BAĞCAN ‘DOST MERHABA’ (UZELLİ KASET)



Selda, 1986 yılında Uzelli Kaset ile iki albümlük bir sözleşme imzalamıştı. Hemen Uzelli Kaset’in emektarı Aziz Ayaztaş yönetiminde bir prodüksiyon ekibi hazırlanmış ve daha önce yapılan işlerden iyi netice alındığı için Ankara’daki Değişim Stüdyosu’nun yolu tutulmuştu. Bu sözleşme, Selda’nın Ahmet Kaya ile demokrasi ve insan hakları mücadelesi çerçevesinde birlikte oldukları, yakın durdukları bir döneme denk gelmişti. Aynı yıl sadece kaset formatında basılan “Dost Merhaba” yıllar sonra CD olarak basılmıştı, şimdi de ilk defa plağı elimizde.

Keyfe keder derdimiz: Açılışta yer alan “Öyle Bir Yerdeyim ki / Dostum” adlı parçadaki perdesiz gitarın Erkan Oğur’a, bağlamaların da Mehmet Erenler’e ait olduğunu tarzından hemen anlıyoruz ama diğer çalanları şimdilik bilmiyoruz.

İlk iki baskı ile plak arasında fark şu: Plağa sığması için “Aslı Horasanlı Pirim Hacı Bektaş” çıkarılmış, daha iyi bir akış için de (isabetli bir kararla) sıralama değiştirilmiş.

İlk baskısı 1000 adet yapılan plağın kalitesi çok iyi, Uzelli Kaset’in alameti farikası olan şahsiyet dolu görsel tasarım ve (yaldız boya gibi) kullanılan malzeme ise gerçek bir Unkapanı kültü. Selda’nın en çok grup müziği içeren albümlerinden, tam bir arşiv parçası...

FEDON ‘ÂŞIĞINIM’ (GÜNEŞ PLAK)

Rum Tavernası geleneğinin ülkemizdeki önemli temsilcilerinden (solaryumsuz bronzlaşmanın kâşifi, ak düşmüş saçların en güzel abisi) şarkıcı Fedon, Gayrettepe’de Zorba adında bir taverna açmıştı. Güneş Plak’ın sahibi ve kurucusu olan yapımcı Mustafa Güneş, Fedon’u burada izlemiş, “hiç bu türde iş yok” diye düşünerek albüm teklif etmişti. Böylece yıllarca birlikte çalışmışlar, birbirini takip eden üç albüm yapmışlardı.

Üçlemenin ilk albümü kaset ve CD olarak 1991 yılında çıkan “Senin İçin” olmuştu. Aynı formatlarda 1992 yılında basılan ikinci albüm “Âşığınım” 29 yıl sonra ilk defa şimdi plak formatında...

Hem Fedon diskografisinin hem doksanların en iyi albümlerinden “Âşığınım” zengin bir müzikal içeriğe sahip. Buzuki çalan Hakan İtik’in müzik yönetmenliğinde kaydedilen albümde, davulda Cezmi Başeğmez, basta İsmail Soyberk, gitarda Erdem Sökmen, akordeonda Rıfat Şanlıel ve obuada Celal Akatlar, piyanoda Ender Tökkökü, neyde Ercan Irmak, kanunda Alaaddin Birol, kemanda ise yakın zamanda kaybettiğimiz İlyas Tetik var. Fedon ile Güneş Plak birlikteliği 1994 tarihli “Nerdesin?” albümüyle noktalanmıştı.

“Âşığınım”, analog kayıtlardan yeniden aktarılarak 180 gr. plak olarak ilk baskıda 1000 adet üretildi.

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