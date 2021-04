Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ine dört keman

08 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

Batuhan Uzgören’in şef, keman sanatçısı Can Özhan’ın solist olduğu konserde, İtalyan besteci Antonio Vivaldi’nin ölümsüz eseri Dört Mevsim Keman Konçertosu, keman yapımcısı Ecevit Tunalı tarafından her mevsim için özel olarak tasarlanan dört farklı kemanla ses buluyor. Her konçertonun ses rengine ve karakterine uygun olarak tasarlanan bu kemanlar ilk kez bu konserin İş Kuleleri konser salonundaki seyircisiz kaydında çalındı.

George Frideric Haendel’in Konçerto Grosso eseriyle başlayan konser, ilk gösterim tarihi 9 Nisan Cuma, saat 20.30’dan itibaren ücretsiz olarak İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek.